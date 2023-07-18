أحمد الطاهرى: "حياة كريمة" أيقونة الحلم الذى تحقق بأرض الواقع

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الحماية الاجتماعية وأيقونة الحلم حياة كريمة، الذي تحقق على أرض الواقع، ونتحدث فيها عن بنية تحتية من الكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمراكز الطبية ومراكز النشاط الرياضي.

وأضاف، خلال حلقة "كلام في السياسة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قبل ثورة 1952، المشروع الاجتماعي الذي كانت الصحف تتباهى به يخص الملكة فريدة، حيث استهدف مقاومة "الحفاء" في مصر، مؤكدًا أن مصر كانت أجمل مملكة خارج أوروبا ولكنها كانت لعائلات تعد على أصابع اليد الواحدة، والقرى التي كانت تعمر اليوم بحياة كريمة قصتها أنها كانت تخدم على بيت واحد فقط موجود بهذه القرية.

الضباط الأحرار لديهم أخطاء نعاني منها حتى الآن

وتابع، أن الإنسان المصري العادي لو مر من أمام هذا البيت يترجل من على دابته ويخلع حذاءه الأبيض والأسود صورة جميلة، ولكنه ليس الأصل وليس معنى ذلك أن ننتقص من الملك فاروق، أم أن الضباط الأحرار لم تكن لديهم أخطاء على الإطلاق، فبعض هذه الأخطاء نعاني منها حتى الآن ومنها يونيو 67 التي أربكت تاريخنا حتى اليوم.