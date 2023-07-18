تكثيف أمني لضبط متهمين بإطلاق النيران على شخصين بالواحات

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهمين بإطلاق النيران وإصابة شخصين بسبب خلافات على قطعة أرض بالواحات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الواحات من غرفة النجدة، بنشوب مشاجرة وإصابة شخصين، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شخصين بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلافات على قطعة أرض، أسفرت عن إصابة شخصين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين.