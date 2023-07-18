ختام التعاملات المسائية.. انخفاض فى أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاضًا ملحوظًا، تأثرًا بالبورصات العالمية.

ويقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر، والتحديث اللحظي للأسعار المحلية.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب اليوم سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨ نحو ١٨٦٠ جنيهًا



سجل عيار ٢١ نحو ٢١٧٠ جنيهًا

سجل عيار ٢٤ نحو ٢٤٨٠ جنيهًا



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب بلغ ١٧٣٦٠ جنيهًا



وتابع أن أسعار الذهب لا تشمل المصنعية، إذ سجل سعر الذهب العالمي ١٩٧٧ دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية، بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم.