80 عملًا تشكيليًا بأيدي 75 مبدعًا مصريًا وعربيًا في ملتقى "ريشة" بالأوبرا

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الملتقى التشكيلي "ريشة عالمية بأيدي عربية" في دورته الخامسة تنسيق الفنانة نادين عاطف والذي يفتتح في السابعة مساء الثلاثاء 25 يوليو بقاعة زياد بكير ويستمر حتى 31 يوليو.

يجمع المعرض عدد من المدراس والتوجهات الفنية المختلفة ويضم اكثر من 80 عمل فنى منفذة بتقنيات مختلفة منها الألوان الزيتية، الأكريلك، الفحم والرصاص وغيرها لـ75 مبدعًا من مصر، السعودية، الأردن، المغرب والسودان ينتمون لأجيال مختلفة بهدف تبادل الخبرات والمهارات الفنية بين الكبار والشباب.