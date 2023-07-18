برلمانى: حصاد المشروعات المنفذة لـ"حياة كريمة" بالإسكندرية تستهدف تخفيف معاناة المواطن

اعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة التخطيط عن المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة الإسكندرية خلال العام (21/2022)، يحمل دلالة قوية لما تخطو إليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا، من خلال الارتقاء بمعيشة الأسر وضخ مشروعات خدمية متطورة تغير وجه الحياة اليومية، وتعمل على سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، لا سيما وأن مبادرة حياة كريمة ترتكز على إعادة رسم خريطة مصر والإمكانات الاقتصادية بكل ربوع الدولة.

وأضاف "جمعة"، أن حياة كريمة لها دور محوري في تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي محافظة الإسكندرية بمراكز المبادرة، إذ يأخذ هذا المشروع طابعًا متكاملًا فلا يقتصر على بُعد، أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة، بعد ما عانت تلك المناطق من إهمال وتهميش تسبب في فقدان سبل العيش الكريم ومنها صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية، حتى جاءت تلك المبادرة الرئاسية لتشكل بارقة أمل بتدخلات مجتمعية عاجلة ترسخ من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعًا تنمويًا في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، النقل، الإسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 4.6 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية، يعكس ما تعمل عليه المبادرة من جهود لتحسين الحياة المعيشية ومراعاة البعد الإنساني بالانتقال من خدمات تكاد تكون منعدمة أو متهالكة لطفرة تنموية في كل المجالات المشتبكة مع حياة المواطن، من بينها تنفيذ 173 فصلًا، 10 مدارس، توصيل شبكة الألياف الضوئية لقريتين، إنشاء 2 نقطة شرطة، مجمع خدمات حكومية، توصيل شبكة الغاز الطبيعي لـ5 قرى.

وأكد "جمعة"، أن معدلات الإنجاز تجسد رسالة قوية للمواطن المصري وفي القلب منه السكندري، بأنه على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية رغم ما تفرضه الأزمة العالمية من أعباء اقتصادية، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، على الأخص تلك التي يعاني منها المواطن البسيط والتي شملت تنفيذ مشروع تأهيل ترعة الفنجري ودليل الكرنك لتوفير مياه الري، وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة رفع طوارئ مصرف العامرية، وتنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع والحصول على مياه نظيفة ومأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة، فضلًا عن الانتهاء من 13 مشروعًا لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 68 كم.