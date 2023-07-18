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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس رفض أحمد عيد عقد إنبي والعودة للزمالك

أحمد عيد
أحمد عيد

‏تعثرت مفاوضات إنبي مع أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمعار من الزمالك إلى النادي البترولي الصيف الماضي.

‏وفشلت مفاوضات إنبي مع أحمد عيد لتوقيع عقد جديد بعد أن طلب اللاعب حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه في العام من أجل تجديد عقده مع إنبي وهو ما رفضته إدارة النادي البترولي؛ حفاظًا على غرفة الملابس وتجنبًا لوقوع تذمر لدى بقية اللاعبين.  

‏كان مسؤولو إنبي قد أبلغوا الزمالك برغبته في تفعيل بند شراء اللاعب أحمد عيد بعد انتهاء إعارته وبالفعل أرسل إنبي 3 ملايين جنيه مقابل تفعيل بند الشراء بعد انتهاء الإعارة وفقا للعقد الثلاثي بين الزمالك وإنبي واللاعب.

15 مليون جنية أحمد عيد إدارة إنبي الزمالك وإنبي العودة للزمالك الكولومبي خوان كارلوس

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