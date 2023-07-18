كواليس رفض أحمد عيد عقد إنبي والعودة للزمالك

‏تعثرت مفاوضات إنبي مع أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمعار من الزمالك إلى النادي البترولي الصيف الماضي.

‏وفشلت مفاوضات إنبي مع أحمد عيد لتوقيع عقد جديد بعد أن طلب اللاعب حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه في العام من أجل تجديد عقده مع إنبي وهو ما رفضته إدارة النادي البترولي؛ حفاظًا على غرفة الملابس وتجنبًا لوقوع تذمر لدى بقية اللاعبين.

‏كان مسؤولو إنبي قد أبلغوا الزمالك برغبته في تفعيل بند شراء اللاعب أحمد عيد بعد انتهاء إعارته وبالفعل أرسل إنبي 3 ملايين جنيه مقابل تفعيل بند الشراء بعد انتهاء الإعارة وفقا للعقد الثلاثي بين الزمالك وإنبي واللاعب.