تعرف على حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة في مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد انكسار الموجة الحارة في مصر، والتي استمرت خلال الأيام الماضية ويعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع درجة الحرارة، خاصة في ساعات النهار، حيث أصبح الاستفسار حول موعد انكسار الموجة الحارة في مصر هو الأكثر بحثا عبر محرك "جوجل" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتأثر حالة الطقس بامتداد منخفض الهند الموسمي وهو منخفض حراري ضخم يبدأ بالتشكل في شهر أبريل من كل عام وينتقل تأثيره في شهر يونيو ويوليو ليسيطر على مساحات كبيرة منها شبه الجزيرة العربية والشام وتركيا ومصر ويؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير كما أنه بمروره على البحر المتوسط يتحمل بكميات كبيرة من البخار والرطوبة في الجو.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

ومن المتوقع انكسار الموجة الحارة في مصر بانحصار تأثير المرتفع الجوي والذي يعمل كمظلة تحبس الرطوبة والشوائب ما يجعل الموجة الحارة تنكسر تدريجيا وتعود درجات الحرارة بشكل تدريجي الى المعدلات الطبيعية في فصل الصيف.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة كما أنها نوهت على أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2-3) درجة مئوية

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء

القاهرة

العظمى 38 المحسوسة 64 الصغرى 94

بنها

العظمى 38 المحسوسة 64 الصغرى 94

دمنهور

العظمى 24 المحسوسة 22 الصغرى 92

وادي النطرون

العظمى 22 المحسوسة 64 الصغرى 92

كفر الشيخ

العظمى 26 المحسوسة 64 الصغرى 94

المنصورة

العظمى 26 المحسوسة 64 الصغرى 94

الزقازيق

العظمى 22 المحسوسة 69 الصغرى 92

شبين الكوم

العظمى 38 المحسوسة 64 الصغرى 94

طنطا

العظمى 22 المحسوسة 64 الصغرى 94

دمياط

العظمى 35 المحسوسة 22 الصغرى 94

الإسكندرية

العظمى 33 المحسوسة 36 الصغرى 96

مطروح

العظمى 32 المحسوسة 35 الصغرى 92

بورسعيد

العظمى 22 المحسوسة 22 الصغرى 92

الإسماعيلية

العظمى 40 المحسوسة 62 الصغرى 94

السويس

العظمى 39 المحسوسة 69 الصغرى 96

العريش

العظمى 36 المحسوسة 22 الصغرى 92

رفح

العظمى 22 المحسوسة 22 الصغرى 92

رأس سدر

العظمى 44 المحسوسة 62 الصغرى 94

الطور العظمى 32 المحسوسة 22 الصغرى 26

طابا

العظمى 38 المحسوسة 41 الصغرى 96

شرم الشيخ

العظمى 69 المحسوسة 62 الصغرى 92