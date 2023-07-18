مراسل "إكسترا نيوز": الطقس فى الساحل الشمالى يعد أفضل الأجواء فى العالم

كشف محمود السعيد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبالا جماهيريا في مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن معرض "ديارنا" مشارك على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف "السعيد" خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة العالم علمين تأتي من مسألة مواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، إذ أن العلمين الجديدة أصبحت تتضاهي المدن العالمية، متابعا: الموجة الحارة التي تضرت العالم كله غير مؤثرة على العلمين الجديدة، والأجواء العامة أكثر من رائعة، إذ أن أعلى درجة حرارة بمدينة العلمين تسجل 32 درجة مئوية.

وأشار مراسل الفضائية إلى أن الطقس الجيد يميز العلمين الجديدة كمدينة ساحلية عن نظيرتها في أي مكان آخر على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الطقس في الساحل الشمالي يعد أفضل الأجواء في العالم خلال هذا التوقيت من العام.