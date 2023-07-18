استخراج جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

استخرجت قوات الحماية المدنية، جثة سيدة تدعى ماجدة.م 70 عامًا من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار، اليوم الثلاثاء، وتكثف الحماية المدنية جهودها لإنقاذ الناجين.

وشهد حي الخليفة التابع لمحافظة القاهرة انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار، وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات، وجار انتشال شخص آخر.

وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار بعد سقوطه.

وكانت قوات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ورجال الأمن إلى موقع العقار، وجار البحث عن ناجين.