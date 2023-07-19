حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى المحافظات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية من الأمور التي يهتم المواطنون بمطالعتها عبر المنصات الإلكترونية، خاصة في ظل الطقس شديد الحرارة خلال أيام فصل الصيف والارتفاعات التي تشهدها درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في المحافظات، وذلك خلال بيانها اليومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أكدت استمرار ارتفاع درجة الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

بينما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا رطبا خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، وطقسا معتدلا خلال ساعات الليل الأولى، وطقسا لطيفا خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وأكدت الأرصاد على تقليل عملية تبخر العرق من جسم الإنسان بسبب الرطوبة لذلك نصحت المواطنين بالاكثار من شرب السوائل لتعويض النقص خاصة في ساعات النهار.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

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