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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية من الأمور التي يهتم المواطنون بمطالعتها عبر المنصات الإلكترونية، خاصة في ظل الطقس شديد الحرارة خلال أيام فصل الصيف والارتفاعات التي تشهدها درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في المحافظات، وذلك خلال بيانها اليومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أكدت استمرار ارتفاع درجة الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

بينما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا رطبا خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، وطقسا معتدلا خلال ساعات الليل الأولى، وطقسا لطيفا خلال الساعات المتأخرة من الليل. 

وأكدت الأرصاد على تقليل عملية تبخر العرق من جسم الإنسان بسبب الرطوبة لذلك نصحت المواطنين بالاكثار من شرب السوائل لتعويض النقص خاصة في ساعات النهار.

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مراسل "إكسترا نيوز": الطقس فى الساحل الشمالى يعد أفضل الأجواء فى العالم

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ارتفاع درجات الحرارة.. أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-7-2023

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

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منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-7-2023

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متى يكتشف الأشخاص إصابتهم بالإجهاد الحرارى تزامنا مع الطقس الحار؟

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

 

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رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023

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