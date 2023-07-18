متى يكتشف الأشخاص إصابتهم بالإجهاد الحرارى تزامنا مع الطقس الحار؟

موجة حارة تجتاح العالم أجمع خلال هذه الأيام، وذلك بسبب التغير المناخي الذي أدي للعديد من التغيرات، ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة بشدة خلال فصل الصيف في تعرض بعض الأشخاص للإصابة بالإجهاد الحرارى.

ويعتبر الإجهاد الحرارى من الأعراض التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأشخاص ونشاطهم اليومي، وبالتزامع مع الموجة الحارة الحالية التي يكثر بها الإصابة بالإجهاد الحرارى نقدم لكم من خلال هذه السطور متى يكتشف الأشخاص إصابتهم به خلال الطقس الحار بحسب موقع "surfertoday":

ما هو الإجهاد الحرارى:

يصاب الأشخاص بالإجهاد الحراري عندما يكون الجسم غير قادر على تبريد نفسه بدرجة كافية، ذلك للحفاظ على درجة حرارة صحية للجسم، فيبرد الجسم نفسه عن طريق التعرق لكن في بعض الأحيان لا يكون التعرق كافيًا وتواصل درجة حرارة الجسم الارتفاع ما يؤدي للإصابة بالإجهاد الحراري.

أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري:

الشعور بالصداع، والدوخة والتشتت

التعرق المفرط، مع علامات شحوب ورطوبة الجلد

الإصابة بالغثيان أو فقدان الشهية

السرعة في التنفس و النبض

تشنجات في عضلات القدمين واليدين

ارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث تصل لأكثر من 38 درجة مئوية أو أكثر

الشعور بالعطش الشديد

نصائح أولية للتعامل مع الإصابة بالإجهاد الحراري:

ضرورة نقل المصاب إلى مكان بارد.

جعل المصاب يستلقي ويرفع قدمه قليلا.

يجب أن يتناول المصاب الكثير من الماء ومشروبات الرياضة لمعالجة الجفاف.

تبريد البشرة من خلال رشها بالماء البارد، ووضع كمادات باردة حول الإبطين أو الرقبة.

طرق الوقابة من الإصابة بالإجهاد الحراري:

تناول الكثير من المشروبات الباردة وخاصة في الأجواء الحارة.

أخذ حمام أو دش بارد، ثم ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون والبعد عن الملابس بالألوان الداكنة.

عند النزول في الطقس الحار وقت الظهيرة يفضل رش الماء على الجلد أو الملابس، مع الحرص على تجنب النزول في وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحًا و3 مساءً إلا عند الضرورة.

عدم الانتظار في السيارة حتى إن تم ركنها في مكان بارد.