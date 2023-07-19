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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

تتصاعد حدة البحث عن دعاء الفجر اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات الليل الأولى، وذلك لقضاء الساعات المتبقية من الليل في إحياء الليل بالعبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.


دعاء الفجر اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 

يقدم “الدستور” للقراء صيغ متعددة من دعاء الفجر اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، والتي يمكن الاستعانة بها خلال الساعات الليل المتأخرة والواردة في أمهات الكتب لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها.. وافتح علينا أبواب الفرج والتوفيق من حيث لا تحتسب.. اللهم إنا نسألك أن تتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.. وقنا شر أنفسنا.. اللهم وسع أرزقنا في كل وقت وحين وتوفنا وأنت راض عنا يارب العالمين.

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«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 18يوليو 2023

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أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

اللهم اجعل لنا نصيب من سعة الرزق .. وتيسير الأحوال.. وقضاء الحوائج.. وإجابة الدعوات.. اللهم لطفك بقلوبنا واحوالنا و أيامنا.. اللهم تولنا بسعتك وعظيم سلطانك وفضلك.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم أنت السلام يا هادي الأنام.. يا جابر الكسر.. ومفرج الهم والأحزان.

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك.. اللهم يسر أمرنا اختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا.. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك.. واملأ قلوبنا بحبك.. اللهم أرحنا من هموم الدنيا.

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تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 18-7-2023

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أسعار الأعلاف| تراجع سعر الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

لللهم يا رازق السائلين.. ويا ذا القوة المتين.. يا خير الناصرين ويا ولي المؤمنين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان في بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره وان كان قليلا فبارك لي فيه .. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم أبعد عني شر الأمراض والأوبئة.. واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.. اللهم بشرنا بما يسر وكف عنا كل ما يضرنا.. اللهم إنك تسمع آنين قلوبنا .. فأرزقنا ما هو خير لنا.. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية دوامها.. ومن الخير أكمله.. اللهم سلاما من كل شئ يرهقنا ويضعفنا ويؤذينا.

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