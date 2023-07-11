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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

مع بدء الساعات الأولى في فجر اليوم حرص المسلمون على معرفة  أدعية الفجر الثلاثاء 11-7-2023 عبر جوجل، للإكثار من الدعاء والأذكار خلال الساعات المباركة منذ طلوع الشمس.

دعاء الفجر الثلاثاء 11-7-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، ودعاء الفجر.

سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.

يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت.

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ.

اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية.

اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن.

اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن، والتوفيق للصيام والقيام، لك الحمد كثيرًا كما تنعم كثيرًا.

اللهم لك الشكر كثيرًا كما تجزل كثيرًا، ولك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد بكلّ نعمك علينا يا رب العالمين.

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اللهم لك الحمد على ما أتممت علينا شهرنا، وعلى ما يسرت لنا فيه من إتمام قرآننا يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي.

أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكاها أنت وليّها ومولاها.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجَاب لها.

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