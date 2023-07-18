قناة الناس|مَن هى أول مهاجرة نزل القرآن بحقها؟ واعظة تجيب (فيديو)

أكدت إيناس الخطيب، الداعية الإسلامية، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن السيدة أم كلثوم بنت عقبة هي أول من هاجر من النساء، لافتة إلى أنها أسلمت في مكة وأخفت ذلك عن أهلها وقومها بسبب خوفها الشديد منهم ومن ردة فعلهم إذا علموا بإسلامها.

أضافت الواعظة بالأوقاف، الثلاثاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس أن من شروط صلح الحديبية أن قريش اشترطت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا هاجر أحد من قريش إلى المدينة، يقوم الرسول برده، فلما وصلت أم كلثوم إلى المدينة لحق بها أخويها.

وتابعت "أن يرد عليهم رسول الله طلبت أم كلثوم منه ألا يردها إلى إخوتها، خشية أن يقوموا بردها عن دين الإسلام، وهي امرأة ضعيفة لا تقوى عليهم، وهنا أنزل الله عز وجل آية في حقها رضي الله عنها، قال الله تعالى في سورة الممتحنة، ، بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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