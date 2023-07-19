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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 يوليو 2023 فى مصر

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 يوليو 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث يرغب الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية في معرفة تفاصيل سوق مواد البناء.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 يوليو 2023 في مصر

أعلنت شركات إنتاج الحديد والصلب عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 يوليو 2023 والتي تشهد استقرارا ملحوظا بفعل استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية وشركات الصرافة خلال الشهور الأخيرة حيث وصلت أسعار الصرف إلى ما يلي:-

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35500 جنيه.

باستثمارات 1.8 تريليون جنيه.. جهود تنمية صعيد مصر في 10 أعوام

إعلام صينى: بكين والجزائر يتفقان على تعزيز التعاون الأمنى

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 33500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 35000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 35500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 33400 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 33700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 32300 جنيه.

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منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-7-2023

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أسعار الأعلاف| تراجع سعر الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

سعر الاسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1683 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1693 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1830 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1680 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1710 جنيه.
 

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور 

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