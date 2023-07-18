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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باستثمارات 1.8 تريليون جنيه.. جهود تنمية صعيد مصر فى 10 أعوام

صعيد
صعيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يسلط الضوء على تنمية صعيد مصر في 10 أعوام.

جهود تنمية صعيد مصر: 

 

  • إنشاء هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة.
  • حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية بلغت 1.8 تريليون جنيه.
  • إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
  • إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإقامة 365 كوبري ونفقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه.
  • الانتهاء من 8 محاور على النيل وجار تنفيذ 14 محورًا.
  • تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه.
  • تطوير 46 محطة للسكة الحديد في محافظات الصعيد.
  • تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه.
  • تنفيذ 121 مشروع مياه شرب يغطي 97.8% من محافظات الصعيد.
  • تنفيذ 224 مشروع صرف صحي يغطي 33.3% من المحافظات.
  • إنشاء وتطوير 63 مستشفى وإدخال الأقصر وأسوان ضمن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل.
  • تطوير 169 وحدة ومركزًا صحيًا بتكلفة 22 مليار جنيه.
  • يستفيد أكثر من 2 مليون مواطن بالصعيد من تكافل وكرامة.
  • استصلاح 550 ألف فدان شرق العوينات وتوشكى والوادي الجديد.
  • زراعة 1.7 مليون نخلة على 40 ألف فدان بتوشكى.
  • توفير كارت الفلاح والذي سجل 1.3 مليون حيازة زراعية.
  • الانتهاء من منظومة الري الحديث في 300 ألف فدان وتأهيل ورفع كفاءة الترع بتكلفة 6.6 مليار جنيه.
  • إنشاء 27 صومعة ومخزنًا استراتيجيًا للسلع وافتتاح 2491 منفذًا تموينيًا جديدًا.
  • تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتوسط أتاح 2 مليون فرصة عمل.
  • رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية وإنشاء وتطوير 11 منطقة صناعية وفرت 127 ألف فرصة عمل.
  • توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.1 مليون وحدة سكنية.
  • إنشاء 2320 مدرسة جديدة و219 مدرسة تعليم فني.
  • إنشاء جامعتين حكوميتين و5 جامعات خاصة وأهلية.
  • محو أمية 1.5 مليون مواطن في الصعيد.
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