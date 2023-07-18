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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلام صينى: بكين والجزائر يتفقان على تعزيز التعاون الأمنى

الصين والجزائر
الصين والجزائر

أكد إعلام صيني، الثلاثاء، اتفاقيات جديدة بين الصين والجزائر لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ونقلت قناة العربية عن وسائل إعلام صينية انباء تؤكد عن اتفاق البلدين حول  تعزيز التعاون الأمني والدفاعي والسياسي.

فيما اتفقت كل من الصين والجزائر،على مواصلة دعم المصالح الأساسية للبلدين بقوة في سبيل حماية سيادتهما وسلامة أراضيهما، بحسب قناة العربية.

وحضر الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون والصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، مراسم توقيع 19 اتفقاية ومذكرة تفاهم، خلال زيارة يجريها تبون لبكين.

ويتعلق توقيع الاتفاقيات بمواضيع التعاون بين البلدين في مجال النقل بالسكك الحديدية، وإنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا، والتعاون في المجال الزراعي، وتحديد أطر جديدة للتعاون في مجال الاتصالات، بحسب سبوتنيك.

كما أسفر اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومذكرات تفاهم في مجال الرياضة، وحول تعزيز التعاون التجاري، وإنشاء فريق من المختصين لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي.

إعلام صيني الصين الجزائر التعاون الأمني المصالح الأساسية

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