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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد يوسف: الساحل الشمالى أجمل شواطئ العالم ويستفيد به 5% من المصريين

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

يتواجد المخرج خالد يوسف في الوقت الحالي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمصر لقضاء العطلة الصيفية هناك.

ونشر خالد يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الصور له على أحد شواطئ بحر الساحل الشمالي وعلق عليها قائلًا: "بجد ومش تحيز لبلدنا ده واحد من اجمل شواطئ العالم شاطئ الساحل الشمالي بمصر بس يا خسارة الحلو مايكملش لأنه واحد من أغلي شواطئ العالم في تكلفة الإقامة والمعيشة لدرجة إني أكاد أجزم أنه لا يستطيع الاستمتاع به إلا 5% من أهل مصر".

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كانت آخر أعمال المخرج خالد يوسف مسلسل "سره الباتع" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

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ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

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خالد يوسف المخرج خالد يوسف الساحل الشمالى مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة سره الباتع

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