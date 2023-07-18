تفاصيل اجتماع مديري مراكز الشباب والرياضة في دمياط

عقد اجتماعا في إدارة فرع دمياط بحضور مدير المكتب ومديري مراكز الشباب والعاملين، وبدأ بترحيب الحضور بمدير الإدارة الجديد وتهنئته على توليه المنصب.



جرى خلال الاجتماع استعراض الخطة السنوية لمركز الشباب، وتأكيد على تكثيف الأنشطة داخل المراكز وفقًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة والالتزام بقواعد الصرف على المشروعات المختلفة لخطة مركز الشباب فى حدود اللوائح والقوانين كما تم التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمركز وتنمية هذه الموارد وتشجيع الاستثمار داخل مراكز الشباب.



كما جرى التشديد على تأكيدات وتوثيقات لتنمية واستغلال الموارد المتاحة في مراكز الشباب والرياضة في محافظة دمياط، وذلك بتحديث العضويات وإسقاط العضويات غير الفعالة وجذب العضويات الجديدة، والحفاظ على الصيانة الدورية للملاعب والصالات والمنشآت، والتأكيد على عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تثقيف رقمية بمراكز شباب حياه كريمة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.