وكيل "تعليم بنى سويف" يحيل بعض المخالفات الإدارية المتعلقة بإدارة ببا للتحقيق

أحال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بعض المخالفات الإدارية المتعلقة بشئون العاملين بإدارة ببا التعليمية ومنها عدم تسجيل التأخيرات في الدفاتر وعدم تسجيل الإجازات بدفتر 68 إجازات، بالإضافة إلى وجود ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، ولم يستدل على وجود تعاقد للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري.

حيث واصل وكيل وزارة التربية والتعليم جولاته المفاجئة لمتابعة العاملين بديوان إدارة ببا التعليمية، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل، حيث تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية وأجرى حوارًا مع العاملين والمترددين من المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وأهم المشاكل التي تواجه العمل، موجهًا بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل، وتيسير الإجراءات على المواطنين.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الزيارة ضمت فريق عمل متكامل تكون من المتابعة والمراحل التعليمية، والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري.