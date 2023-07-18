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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في جزيرة شندويل

متهمين
متهمين

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهم بسرقة "توك توك" من مواطن تحت تهديد السلاح.

 

كما عاقبت محكمة الجنايات المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل بتهمة تعاطى المخدرات بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

 

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز  طلب منه المتهمين توصيله إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام  قاما بتهديده بسلاح أبيض مطواة واستوليا منه على التوك توك  وفرا هاربين.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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