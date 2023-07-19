ورش إبداعية وجناح مخصص.. كيف دعم معرض الإسكندرية للكتاب الطفل؟

حرص معرض الإسكندرية للكتاب أن يكون لزواره من الأطفال نصيب في الاستفادة من مختلف الأنشطة وأحدث الإصدارات التي تشكل اهتماماتهم العصرية والحديثة.

فخصص معرض الإسكندرية للكتاب في دورته ال 18 جناح خاص بالطفل يشمل اهم المكتبات التي تحرص على تقديم وصناعه منتج ورقي او مجموعه من الألعاب الحديثة التي تنمي قدراتهم ومهاراتهم.

كما خصص معرض الكتاب مجموعة من الورش التي تهتم بالطفل وتنمية مهاراته الادبية والتعبيرية من خلال ورش الحكي والكتابة على يد متخصصين للتعامل مع الاطفال.

وحرصت دور النشر على ان يكون جانب هام من مقتنياتها اصدارات وقصص تربوية للاطفال وايضا تقديم محتوى هام لاولياء الامور تهم اساليب التربية الحديثة والايجابية، ومشاركتهم الالعاب ووسائل الترفيه الحديثة التي تنمي ابداعاتهم الذكية.

أولياء الأمور: انشطة معرض الكتاب حديثة وتجذب اهتمامات اطفالنا

قالت ايمان زيدان ولية أمر، انها تحرص في كل عام ان تحضر ابنتها صاحية ال ٧ سنوات الى معرض الكتاب للمشاركة في الانشطة التي تناسب عمرها، فهي تهوى التصوير، ورغبت في الحضور لتصوير محتوى مرئي من داخل معرض الكتاب ومشاركته عبر صفحتها على السوشيال ميديا.

تابعت نادية أحمد ولية أمر، أن هذا هو العام الثاني لحضورها لمعرض الكتاب برفقه ابنها صاحب الـ4 سنوات، لتشتري له عدد من الالعاب التي تفيده في مرحلته العمرية فما يميز المكتبات في المعرض ان لديها كل ماهو جديده من اصدارات وايضا للاستفاده من الخصومات معلقه "نيجي رحلة مفيده ومهمه ونشوف كل الجديد"

وواصلت بسمة ابراهيم، ولية امر، ان حضورها لمعرض الكتاب برفقه ابنتها صاحبه ال ١٠ سنوات جاء تلبيه لرغبه ابنتها والتي حرصت على الحضور لمعرض الكتاب لشراء ما يهمها من روايات تناسب عمرها او مجموعة من الوسائل التعليمية التي ترغب في شراءها وايضا الاطلاع على برنامج القبة السماوية لحضور البرنامج التي ترغب فيه

معرض الإسكندرية للكتاب

معرض الإسكندرية للكتاب

معرض الإسكندرية للكتاب

معرض الإسكندرية للكتاب