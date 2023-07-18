بعد تخطي درجة الحرارة الـ40.. طرق تعامل أصحاب الأمراض المزمنة في الأجواء الحارة

يعتبر الطقس الحار من أكثر الأجواء التي تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة، وبالتزامن مع تخطي درجات الحرارة خلال هذه الأيام الـ40، يتأثر الكثير من الأشخاص بسبب الأجواء شديدة الحرارة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور، طرق تعامل أصحاب الأمراض المزمنة في الأجواء الحارة التي تؤدي لعواقب خطر بسبب تزايد معدلات الاضطرابات التنفسية وتأثر الضغط بحسب موقع "verywellhealth" الطبي:

تفادي تفاقم انخفاض ضغط الدم في الصيف من خلال الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الماء لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق.

الحفاظ على أن تكون درجة حرارة الماء للشرب باردة وليست ثلجية، والإكثار من تناول المياه دون انتظار الشعور بالعطش للحفاظ على برودة الجسم

تجنب التعرض لأشعة الشمس والتواجد في المنزل أثناء النهار عن طريق إغلاق الستائر وتفادي النزول في أوقات الظهيرة من 11 لـ3 مساءَا.

الاستحمام بالماء البارد لمنح الجسم الترطيب اللازم.

عند الحاجة للنزول للضرورة القسوى يجب ارتداء قبعة وواقيًا من الشمس للحماية من الآثار السلبية التي تنعكس على صحة الجسم، وارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.

تجنب النزول للتمشية أو ممارسة الأنشطة الرياضية الشاقة في مثل هذه الأجواء.

وضع واقي الشمس عند الخروج من المنزل، وأصحاب مرض ضغط الدم يجب تناول القهوة التي تساعد على رفعه.

تناول وجبات صغيرة، والحرص على تناول وجبة السلطات الباردة، وتناول الفاكهة والخضروات على مدار اليوم، حيث تعتبر من الأساسيات في جميع الأوقات وخاصة خلال الأجواء الحارة لاحتوائها على المياه والفيتامينات والمعادن التي تساعد على حفاظ الجسم على رطوبته.

الجدير بالذكر أنه مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، تبدأ الأوعية الدموية للشخص بالتفتح، وهو ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم وذلك ما يتسبب في الأعراض التي تظهر على أصحاب الأمراض المزمنة.