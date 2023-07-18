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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي بدير درنكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، والمهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة رفع صرف صحي دير درنكة بمركز أسيوط، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرنكة لمتابعة التشغيل التجريبي للمشروع الذي يجري تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع قرب الاحتفالات السنوية لإحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة الشهر القادم.

تابع المحافظ ومرافقوه التشغيل التجريبي للمحطة ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، واستمع الى شرح لمراحل العمل بالمشروع.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى "درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة" والذي تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ11 ألف نسمة، فضلاً عن 3 ملايين زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و 3 آلاف وصلة منزلية، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامناً مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ أكثر من 150 مشروع صرف صحي بقرى ومراكز المحافظة منها 10 محطات معالجة بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه، لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وجاري استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين، مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

ومن جهته، وجه المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية، الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل والمتواصل لمراحل العمل بالمشروعات التي تمولها الوكالة بالمحافظة ومتابعته الميدانية المستمرة لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة، حتى تم استلامه وتشغيله تجريبيًا لخدمة أهالى القرى المستهدفة وفقا لاحدث نظم التشغيل العالمية والاشتراطات الفنية.

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10 محطات معالجة إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أسيوط والوادي الجديد الأمريكية للتنمية الدولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بأسيوط والوادي الجديد بقري ومراكز المحافظة درنكة الجديدة رحلة العائلة المقدس

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