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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضعف المياه 6 ساعات بمنطقة البدارى فى أسيوط

المهندس على الشرقاوي
المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، عن حدوث ضعف المياه بالأدوار العليا دون انقطاع المياه نتيجة إيقاف المحطة المرشحة بالبداري، بسبب أعمال تغيير قطع داخل غرفة محابس خط العكرة وايماء لخطاب الشركة المنفذة لأعمال تركيب غرف المحابس بخط العكرة بجوار المروقات، من العاشرة مساء اليوم وحتى الرابعة صباح غد الأربعاء ولمدة ٦ ساعات.

وقال رئيس الشركة المهندس علي الشرقاوي، إنه سيتم التعامل مع الأزمة وتغطية المناطق المتأثرة بسيارات مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق المتأثرة والمستشفيات والمخابز، خلال فترة ضعف المياه والعمل أثناء التركيب.

أسيوط والوادي الجديد التشغيل والصيانة الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط العضو المنتدب للشركة المهندس على الشرقاوي تحسين جودة الخدمات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة رفع كفاءة التشغيل

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