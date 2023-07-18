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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافى لهيئة الكتاب بمدينة الشروق

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، يُعد متنفسًا للمعرفة وتحقيقًا لمطلب من مطالب أهالي المدينة"، وأكدت أن المركز يقدم كل الخدمات الثقافية والفنية بالتعاون بين الهيئة وجميع قطاعات الوزارة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ الهوية المصرية، وبصفة خاصة بين النشء والشباب.
ووجهت وزيرة الثقافة، باستغلال المسرح الروماني المُلحق بالمكتبة، لتقديم الحفلات الفنية لكل الفرق التابعة للوزارة.

كما دعت وزيرة الثقافة، أهالي مدينة الشروق لزيارة المركز، والاستفادة مما يقدمه من خدمات ثقافية لجميع الفئات العمرية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المركز يُعد مركزًا للإشعاع الثقافي في المنطقة، مؤكدًا أن المركز سوف يقدم كل الخدمات الثقافية، إلى جانب بيع الكتب بأسعار تناسب جميع الشرائح المجتمعية، وأضاف أن المركز مجهز لتقديم خدمات الكتب الرقمية والصوتية، إلى جانب العديد من البرامج التدريبية في الفنون والإبداع.

يُذكر أن المركز يتكون من قاعة مسرح، وقاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل، قاعة اطلاع للكبار، قاعة باليه إلى جانب منفذ بيع كتب، ومركز لتنمية المواهب بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وتضمن الافتتاح، فقرة عزف وغناء لمواهب مركز التنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب تفقد محتويات المركز وقاعاته.

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احتفالات وزارة الثقافة 30 يونيو وزيرة الثقافة المركز الثقافي الشروق

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