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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قدم أيمن أشرف مع الأهلي قبل انضمامه لـ"البنك"؟

أيمن أشرف
أيمن أشرف

أعلنت لجنة التعاقدات بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد رسميا مع أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وتعد صفقة أيمن أشرف أول صفقات البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري 2023، عقب انتهاء عقده مع المارد الأحمر الموسم المنقضي.

وبدأ أيمن أشرف مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، ضمن قطاع الناشئين في الأهلي، وتدرج في مراحله العمرية حتى وصل لفريق تحت 21 عامًا ثم انتقل لنادي تليفونات بني سويف معارًا في شتاء 2012، ثم عاد للنادي في صيف العام نفسه، وأعير لنادي سموحة في صيف 2013 لمدة موسم وعاد للأهلي قبل إتمام انتقاله لسموحة.

وقضى أشرف 3 سنوات مع سموحة قبل العودة مجددا للأهلي، في صيف عام 2017 في صفقة انتقال حر. 

 

 عدد بطولات أيمن أشرف مع الأهلي

 

6 دوري

حقق أيمن أشرف 6 ألقاب ببطولة الدورى الممتاز

 

2 كأس مصر 

وفى مسابقة كأس مصر حقق اللقب مرتين.

 

واحد سوبر مصري

كما حقق مع الأهلي لقب وحيد لكأس السوبر المصري.

 

3 دوري أبطال 

أما على المستوى القاري، حصد مع الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

 

2 سوبر إفريقي

بطولتين سوبر إفريقي.

 

2 برونزية العالم

ونجح أيمن أشرف في تسجيل اسمه بحروف من دهب مع القلعة الحمراء، حيث ساهم في تحقيق الميدالية البرونزية مع الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية مرتين.

 

أول صفقات البنك الأهلي في صيف 2023

وجاء انتقال أيمن اشرف للبنك الأهلي، بعد خروج تماما من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء الموسم المنصرم، وترحيب المدرب برحيل اللاعب، لعدم الاحتياج الفني له.

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