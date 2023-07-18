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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«التحالف الوطنى» يطلق مبادرة "100 يوم صحة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية فى الجيزة

مبادرة التحالف الوطني
مبادرة التحالف الوطني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق مؤسسة أبو العينين الخيرية، أحد كيانات التحالف، بالتعاون مع وزارة الصحة، مبادرة "100 يوم صحة" للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي محافظة الجيزة، بدءًا من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

تشمل المبادرة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير فرق متحركة في النوادي والمراكز وأماكن التجمعات، وتنظيم حملات وبرامج لتنظيم الأسرة من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية التي تستهدف الأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2021 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسة ابو العنين الجيزة الرئيس السيسي

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