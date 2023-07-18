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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سمنود يشارك في لقاء رؤساء الجامعات التكنولوجية

شارك الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، في ملتقى رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية وعدد من ممثلي ١٢ جامعة تكنولوجية صينية، في إطار التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين، وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني نيابة عن الوزير، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي.

ويعد هذا الملتقى مناسبة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية بتطوير التعليم وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ويهدف هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين الجامعات المصرية والصينية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وتطوير برامج التدريب والتعليم العالي.

ويعكس هذا الملتقى الاهتمام المتزايد بالتعاون الدولي في مجال التعليم والتكنولوجيا، ويعزز الروابط الثقافية والأكاديمية بين مصر والصين، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي.

وقال رئيس الجامعة إن الملتقى تناول عرض فيديو تعريفي عن التعليم التكنولوجي بمصر، وأيضا عن نظيره بالصين بالإضافة إلى تبادل المطبوعات عن الجامعات.

 وسلم "دويدار" مطبوعات عن الجامعة التكنولوجية بسمنود يشمل رؤية ورسالة الجامعة والبرامج الدراسية والإمكانات المادية والبشرية، مؤكدا أهمية الملتقي لأنه يهتم بتبادل الخبرات في المجالات التي تركز علي بناء الإنسان والاستثمار فيه، ودعم التنمية المشتركة بين مصر والصين.

وفتحت جامعة سمنود التكنولوجية المقامة على مساحة 10 آلاف متر بقرية بهبيت الحجارة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، ابوابها أمام الطلبة لدراسة علوم الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة الملابس، منذ ما يقرب من عامين، ونهدف الاهتمام بالدراسة العملية بجانب الدراسة النظرية وتدريب طلابها مع ما  يتناسب مع احتياجات سوق العمل ليكونوا جاهزين للنزول لسوق العمل والاستفادة من خبراتهم طوال سنوات الدراسة.

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