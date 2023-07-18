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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "قدوة- تك".. بدء التسجيل في تدريب مهارات التسويق الرقمي بالمنوفية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن بدء تنفيذ البرنامج التدريبي تحت عنوان "التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي"، ضمن مبادرة وزارة الاتصالات للتمكين التكنولوجي للمرأة (قدوة-تك) بمركز الدراسات الوطنية عبر خاصية التدريب عن بعد (أونلاين) لإعداد كوادر مؤهلة من الفتيات والسيدات يقمن بدعم وتدريب أقرانهن في مجتمعهن المحلي باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال محافظ المنوفية إن البرنامج التدريبي سيشمل التمكين التكنولوجي لرائدات الأعمال من الفتيات والسيدات صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات الخدمية، لافتًا إلى أن معايير المشاركة في البرامج تشمل الفئة العمرية الأكثر من 18 عامًا للحاصلات على مؤهل عالي أو فوق المتوسط، وأن يكون لديها منتج حرفي يدوي أو مشروع خدمي ومعرفة باستخدام مبادئ الحاسب الآلي والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تمتعهن بمهارات اتصالية وسلوكية وروح المبادرة والقيادة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع قدرات الفتيات والسيدات في مجال التسويق الرقمي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهن ومشروعاتهن، وتعزيز مهاراتهن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعمهن في بناء مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرصهن في الحصول على التمويل، وتحسين جودة حياتهن الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد محافظ المنوفية بمبادرة وزارة الاتصالات للتمكين التكنولوجي للمرأة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات، وتوفير الفرص لها للمشاركة في الحياة العملية والاقتصادية.

هذا ويهدف البرنامج إلى إحياء التراث الحرفى ونشر الوعي باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، فضلا عن التعريف بالمفاهيم الأساسية للتسويق وكيفية إعداد وتطوير الميزة التنافسية لرائدات الأعمال وإعداد خطة التسويق الرقمى بكفاءة وفاعلية، وكذا إختيار الجمهور المستهدف من حملات الدعاية والتسويق ومهارات التسويق الرقمى بإستخدام مواقع التواصل الاجتماعى وتقديم الدعم والاستشارات للخطط التسويقية، ومن المقرر  أن تستمر مدة التدريب في برنامج التسويق الرقمى 36 ساعة لمدة 12 يوما، وعلى الراغبات في المشاركة بالبرنامج التسجيل عبر الموقع الموقع الإلكتروني:-
https://docs.google.com/forms/d/1-WBDYw1IxDnfvxttQ6C1L0Hw7LBerURUYj992uxyVrU/viewform?edit_requested=true

استخدام تكنولوجيا المعلومات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ؤية مصر 2030 اجتماعى التدريب عن بعد التحول الرقم البرنامج التدريبي

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