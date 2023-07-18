زراعة 600 شجرة مثمرة وزينة في قرى مركز السنطة بالغربية

قالت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم زراعة 600 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز بجانب المدينة، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى النهوض بالشكل الجمالي للقرى والمدن.

وأوضحت رئيس المدينة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء في مصر وتعزيز الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك بالتزامن مع متغيرات المناخ العالمية والتحديات التي تواجه البيئة.

وتابعت منى صالح، أن هذه الحملات تأتي كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين البيئة العامة وجعلها أكثر جمالاً وصحة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه الحملات والعمل على الحفاظ على البيئة وتحسينها للأجيال القادمة.

وتعمل الحكومة المصرية على توفير الدعم والموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني على المشاركة في هذه الجهود، وتحقيق التنمية المستدامة لمصر وللعالم بشكل عام، وتتضمن الجهود الحكومية أيضًا تعزيز التوعية البيئية لدى المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك من خلال حملات التشجير والتجميل والتنظيف التي تنظمها الحكومة بشكل دوري.

وتعتبر المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تعزيز الحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء والمناخ، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة ورعايتها.