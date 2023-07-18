جورتيسكا بديلًا لديكلان رايس في وست هام.. وبايرن ميونخ لا يُمانع

حددت إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بديل ديكلان رايس، لاعب الفريق المنتقل لنادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي أرسنال التعاقد مع ديكلان رايس قادمًا من نادي وست هام يونايتد، خلال الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية، فإن إدارة وست هام تستعد للتحرك لضم ليون جوريتسكا، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، ليحل محل ديكلان رايس في تشكيل الفريق.

ليون جوريتسكا يلعب ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ انتقاله من نادي شالكة الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وأفادت الشبكة، بأن إدارة بايرن ميونخ لا تمانع بيع اللاعب في حالة وصول عرض بين 40 و 50 مليون يورو، مشيرة إلى أن توماس توخيل، المدير الفني للفريق، يرغب في التعاقد مع لاعب وسط ملعب دفاعي جديد.

جوريتسكا بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بوخوم الألماني وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2012، وانتقل لنادي شالكة في صيف 2013 وقضى 5 مواسم مع النادي قبل الانضمام لبايرن ميونخ في صفقة انتقال حر.