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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023

سجائر
سجائر

سجلت أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 استقرارا في أسعار الشركة على الرغم من وجود حالة من عدم الاستقرار في الأسعار في الأسواق.

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء

وترصد الدستور أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في إطار متابعة أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان في ظل ارتفاع الأسعار في السوق علي الرغم من استقرار أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان المنتجة للسجائر الشعبية في مصر الأكثر استهلاكا لدى المصريين.

وسجلت أسعار الشركة الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 استقرار في أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسعار.

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 

-عبوة بوكس 10 بسعر 15 جنيها.

-عبوة بوسطن/بلمونت بسعر 24 جنيها.

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أسعار سجائر كليوباترا اليوم 

-عبوة كليوباترا كينج سايز بسعر 23 جنيها.

-عبوة كليوباترا سوفت كوين بسعر 24 جنيها.

-عبوة كليوباترا بوكس 20 بسعر 24 جنيها.

-عبوة كليوباترا سوبر بسعر 24 جنيها.

-عبوة كليوباترا بلاك بسعر 24 جنيها.

-عبوة ماتوسيان سوبر بسعر 24 جنيها.

-عبوة فايسروي/بال مال بسعر 23 جنيها.

-عبوة مونديال (أحمر-أزرق-سيلفر) بسعر 24 جنيها.

-عبوة مونديال سويتش (منتول- بلوبيري) بسعر 24 جنيها. 

وترصد الدستور أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في إطار العمل على متابعة أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان في ظل حالة التباين في الأسعار وعدم الاستقرار في الأسواق نتيجة غياب الرقابة على الأسواق.

وتعد الشركة الشرقية للدخان أكبر مورد للضرائب المصرية، وكانت قد ارتفعت أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان من مارس الماضي عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة استيراد المادة الخام .

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