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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

رفض ذكر اسمه.. كواليس خناقة عمر عبد العزيز وهنرى بركات

المخرج هنرى بركات
المخرج هنرى بركات

في كتاب "ناس من مصر" للمؤلف محمد جبريل كشف الكثير من المواقف والحكايات عن أشهر كاتب روايات جيب في مصر عمر عبدالعزيز، فأكد أنه ترجم قصص فصيرة وكتبًا عن الأحداث السياسية والروايات.
كواليس خناقة هنرى بركات وعمر عبد العزيز
قال جبريل "على الرغم من حرص عمر عبد العزيز على صلة الصداقة بينه وبين المشتغلين بالعمل الثقافي من الأدباء والشعراء والفنانين فإنه لجأ إلى القضاء مرة واحدة لما اختصم المخرج هرني بركات في عام 1973، لاعتزامه تصوير فيلم في لبنان مأخوذة عن رواية محورها علاقة عاطفية بين فتاة وشاب من ترجمة عمر عبد العزيز عن اللغة المجرية.

وصدرت بأسماء مختلفة منها دمعة وابتسامة وصغيرة كانت بطولة الفيلم لسعاد حسني وكانت وكان بركات يعد لتقديمه دون أن يذكر اسم مترجم الرواية.

تفاصيل لقاء محمد جبريل مع عمر عبد العزيز
التقينا أنا عمر عبد العزيز أمين في سيره المتباطئ على رصيف كازينو تريامف بمصر الجديدة وكان عبد الحميد السحار في جلستنا الأسبوعية بحديقة الكازينو لوح السحار بيده مهللا اكتفى عمر عبد العزيز بهز رأسه محييا وواصل سيره المتباطئ .

وقال السحار لنظرتى المتسائلة عمر عبد العزيز أمين صاحب مسامرات الجيب فتح التعريف أمامي عصرا بأكمله مدرسة أفدت منها وأفاد منها مئات وربما الآف القراء الذين مثلت لهم روايات الجيب وبيديتهما مسامرات زادا ثقافيا ومعرفيا

وقال عن المجلة:"صدر عمر عبد العزيز مسامرات الجيب بأنها مجلة جامعة مصورة وهو ما أتاح له العوم في أنهر متعددة بداية من التحليل السياسي وانتهاء النكتة التي تسخر من وضع سياسي أو اجتماعي".

وتابع لعل جهد عمر عبد العزيز في مجال الترجمة هو الذي حفزني مثل الكثيرين من أبناء جيلي على الكتابة الأدبية إضافة ترجماته عن شكسبير والابن مو باسان روبرت لويس بول برجيه فلوبير ديستوفيسكي ماري كوريللي أضافت تلك الكتابات وغيرها إلى حصيلته المعرفية ومخيلتي عمق إحساسي بالإبداع وما يتصل به من مواقف تاريخية ومتخيلة وشخصيات ثبتت في الذاكرة.
الترجمة كهواية

قال جبري:"تحدث عمر عن حبه للترجمة وأنه نظر إليها كهواية وليست مهنة يقرأ الرواية بالإنجليزية أكثر من مرة يلخص كل فصل ويترجمه حرفيا ثم يعيد قراءتها للتعرف على جمالياتها ومدى تشويق أحداثها.

مناصب تقلدها عمر عبد العزيز
أوضح جبريل خلال حديثه عن عمر عبدالعزيز بأنه لم تقتصر إسهامات عمر عبد العزيز أمين على المسامات والروايات أضاف إليهما في 1947 مجلة الأستوديو التي تولى رئاسة تحريرها رسام الكاريكاتير المعروف عبد المنعم رخا قبل أن يعقبه في رئاسة التحرير عبد الفتاح القشاش وعثمان العنتبلي بالإضافة للإشراف المتجدد لعمر عبد العزيز على تحرير المجلة. 

مسيرة عمر عبدالعزيز الإبداعية
لكن عمر عبد العزيز ظل على نشاطه الشخصي في التأليف والترجمة أبدع قصة قصيرة باسم "عقد اللؤلؤ" وألف كتابًا عن الثورة الروسية سداه التأكيد على أنها أعظم الأحداث السياسية في تاريخنا الحديث، كما ترجم “الخطايا السبع” عن أوسكار وايلد وماجدولين عن الفونس كار وهي تختلف عن ترجمة المنفلوطي التي جاءت أقرب إلى التنصير وترجمة عن أجاثا كوريستي روايتها البوليسية الحادث جريمة في الصحراء الضحية جنون الانتقام جريمة الفندق دواعي الجريمة وترجم الكثير من روايات أرسين لوبين.

مسيرة عمر عبدالعزيز الإبداعية قصة قصيرة باسم عقد اللؤلؤ الثورة الروسية الخطايا السبع أوسكار وايلد أجاف كوريستي جريمة في الصحراء مناصب تقلدها عمر عبد العزيز الترجمة كهواية تفاصيل لقاء محمد جبريل مع عمر عبد العزيز كواليس خناقة هنرى بركات وعمر عبد العزيز عمر عبد العزيز المخرج هرني بركات سعاد حسني

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