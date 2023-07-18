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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة، أن على العالم الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة، حسبنا أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك عقب تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من درجات الحرارة المرتفعة التي تجتاح أجزاء كبيرة من نصف الكوكب الشمالي والفيضانات المدمرة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تعطل حياة وسبل عيش ملاين الأشخاص، ودعت إلى الحاجة الملحة لمزيد من العمل المناخي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقا للوكالة الأممية، شهد شهر يونيو الماضي أعلى متوسط درجات الحرارة العالمية على الإطلاق، فيما استمرت موجات الحر حتى أوائل يوليو، كما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في سقوط عشرات القتلى، وأثرت على حياة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة واليابان والصين والهند.

وذكرت منظمة الأرصاد العالمية أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بأكثر من خمس درجات مئوية فوق المتوسط طويل الأجل في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، وكذلك في العديد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا. كما تحتدم موجة حر واسعة النطاق في جنوب الولايات المتحدة، وفقاً لخدمة الطقس الوطنية الأمريكية، التي تقول إنه يمكن لبعض المواقع أن تسجل أرقاماً قياسية.

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