القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية

أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ونصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعا بالمحبة والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والسادة وكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

وأشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بدور الدولة المصرية في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وقال زكي: "نثمن إقرار قانون التحالف الوطني ونتوقع مستقبلًا أفضل للعمل التنموي في مصر من خلال مساعٍ جادة في خدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب المساهمة في تلبية احتياجاتهم بالعمل الجاد والدؤوب والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المجالات و الأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة".

وأضاف زكي: "نعتز ونفتخر بالدور الفعال للتحالف الوطني، والتدخل المؤثر في مساندة الدولة المصرية، وهي تجربة رائدة أبطالها من المصريين، والتي جمعت بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تقديم الدعم بجميع أشكاله والمساعدات الاجتماعية المختلفة للمصريين".