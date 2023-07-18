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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تزوير بطاقات وجوازات بالجيزة

عصابة
عصابة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية للنصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عدد 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر  وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من  الدول الأجنبية لإستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. بحوزتهم (كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - سيارة ملاكى ملك أحدهم - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") بمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

الداخلية تشكيل عصابي تزوير المحررات الرسمية

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