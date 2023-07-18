ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يكمل اتفاقه لضم أندريه أونانا

أندريه أونانا
أندريه أونانا

توصلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع نظيرتها في إنتر، من أجل ضم الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أعلن ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد 11 سنة قضاها مع النادي.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن إدارة مانشستر يونايتد توصلت لاتفاق مع نظيرتها في إنتر من أجل التوقيع مع الحارس الكاميروني أونانا، خلال الانتقالات الجارية.
ويلعب أندريه أونانا ضمن صفوف إنتر منذ انتقاله من نادي آياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.
وأفادت الشبكة بأن الصفقة ستكلف النادي الانجليزي 51 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو حوافز.
وبدأ أونانا مسيرته بأكاديمية إيتو في الكاميرون وانتقل منها لصفوف شباب نادي برشلونة في صيف 2010، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى صعد لفريق تحت 19 عامًا وخرج منه لنادي آياكس في شتاء 2015.

مانشستر يونايتد إنتر أندريه أونانا أونانا الانتقالات الصيفية الجارية

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحمد شوبير: مفاجآت فى ملف العائدين من الإعارات للأهلى (فيديو)

غرق شاب عمره 18 عامًا فى الساحل الشمالى

شركة العاصمة الإدارية ترد على شائعة "عجز الموارد المالية ووسائل النقل"

"الإسكان": توقيع عقد اتفاق تسوية لقطعة أرض بدمياط الجديدة

محافظ أسيوط يتفقد تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟