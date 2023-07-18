مانشستر يونايتد يكمل اتفاقه لضم أندريه أونانا

توصلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع نظيرتها في إنتر، من أجل ضم الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أعلن ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد 11 سنة قضاها مع النادي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن إدارة مانشستر يونايتد توصلت لاتفاق مع نظيرتها في إنتر من أجل التوقيع مع الحارس الكاميروني أونانا، خلال الانتقالات الجارية.

ويلعب أندريه أونانا ضمن صفوف إنتر منذ انتقاله من نادي آياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت الشبكة بأن الصفقة ستكلف النادي الانجليزي 51 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو حوافز.

وبدأ أونانا مسيرته بأكاديمية إيتو في الكاميرون وانتقل منها لصفوف شباب نادي برشلونة في صيف 2010، وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى صعد لفريق تحت 19 عامًا وخرج منه لنادي آياكس في شتاء 2015.