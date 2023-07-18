أخبار الظهيرة|"وادى الموت" يسجل أعلى درجة حرارة على الأرض والرئيس السيسى يهنئ المصريين

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وازدهار.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير الإسكان يتابع مع رئيس جهاز مدينة السادات مشروعات "سكن كل المصريين"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وأعمال ترفيق الأراضي والتطوير والطرق الجارية بالمدينة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أحمد شوبير: مفاجآت في ملف العائدين من الإعارات للأهلي (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر كواليس اللاعبين الراحلين عن الأهلي والعائدين من الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الثلاثاء: "تمت الموافقة على رحيل شادي حسين بشكل نهائي لنادي زد.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وادي الموت الأمريكي يسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

قال خبراء الأرصاد الجوية إن وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي يعد منذ فترة طويلة أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض، وضع علامة تعجب يوم الأحد بسبب سخونة الصيف القياسي الذي يحرق العالم بأكمله تقريبًا حيث تم رصد أعلى درجات الحرارة المسجلة على الإطلاق لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

درجة الحرارة في مصر اليوم.. توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالمحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سيادة الطقس شديد الحرارة على أنحاء البلاد، مع استمرار الطقس الحار والرطوبة العالية على أغلب أنحاء البلاد، بالإضافة إلى سيادة هذه الأجواء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل ليلًا على جميع أنحاء الجمهورية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)