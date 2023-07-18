أحمد شوبير: مفاجآت في ملف العائدين من الإعارات للأهلي (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر كواليس اللاعبين الراحلين عن الأهلي والعائدين من الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الثلاثاء: "تم الموافقة على رحيل شادي حسين بشكل نهائي لنادي زد، الصاعد حديثا للدوري الممتاز وليس على سبيل الإعارة".

وأضاف: "سافيو مشي وأيمن أشرف سيلحق به أيضا، هناك لاعب أو اثنين آخرين جاري المفاضلة بينهما حاليا، سيتم السماح لهما بالرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

وتابع شوبير: "صلاح محسن سيكون متواجدا مع الأهلي الموسم المقبل، وكريم نيدفيد قريب أيضا من العودة ولكن بعد الاطمئنان على إصابة ركبته".

وأكمل: "العربي بدر ومصطفى البدري وسعد سمير مكلمين في الإعارة، أما محمد فخري فليس هناك مانع من رحيله على سبيل الإعارة".

وأشار شوبير إلى أن مصطفى سعد "ميسي" مستمر مع سموحة في الإعارة، أما محمد محمود وعمار حمدي، تعد فرصهما في العودة صعبة للغاية.

وأردف: "هناك فرصة كبيرة في عودة محمد شكري للأهلي، لاسيما هناك بند في عقده مع سيراميكا كليوباترا يسمح بدفع 7 مليون جنيه مقابل العودة".

واختتم قائلا: "المهاجم حسام حسن، كان لديها رغبة في العودة مجددا للأهلي، لكن سموحة قام بشرائه اللاعب بشكل نهائي".