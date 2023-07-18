ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد شوبير: مفاجآت في ملف العائدين من الإعارات للأهلي (فيديو)

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر كواليس اللاعبين الراحلين عن الأهلي والعائدين من الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الثلاثاء: "تم الموافقة على رحيل شادي حسين بشكل نهائي لنادي زد، الصاعد حديثا للدوري الممتاز وليس على سبيل الإعارة".

وأضاف: "سافيو مشي وأيمن أشرف سيلحق به أيضا، هناك لاعب أو اثنين آخرين جاري المفاضلة بينهما حاليا، سيتم السماح لهما بالرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

وتابع شوبير: "صلاح محسن سيكون متواجدا مع الأهلي الموسم المقبل، وكريم نيدفيد قريب أيضا من العودة ولكن بعد الاطمئنان على إصابة ركبته".

وأكمل: "العربي بدر ومصطفى البدري وسعد سمير مكلمين في الإعارة، أما محمد فخري فليس هناك مانع من رحيله على سبيل الإعارة".

وأشار شوبير إلى أن مصطفى سعد "ميسي" مستمر مع سموحة في الإعارة، أما محمد محمود وعمار حمدي، تعد فرصهما في العودة صعبة للغاية.

وأردف: "هناك فرصة كبيرة في عودة محمد شكري للأهلي، لاسيما هناك بند في عقده مع سيراميكا كليوباترا يسمح بدفع 7 مليون جنيه مقابل العودة".

واختتم قائلا: "المهاجم حسام حسن، كان لديها رغبة في العودة مجددا للأهلي، لكن سموحة قام بشرائه اللاعب بشكل نهائي".

احمد شوبير الاهلى الميركاتو الصيفي 2023 الراحلين عن الأهلى ملف معاري الأهلي العائدون من الإعارة

الأكثر قراءة

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

حمى الضنك تظهر فى قنا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة

القباج: "التضامن" معنية بعدد من قضايا المصريين بالخارج

وزيرة التخطيط تلقى بيان مصر خلال افتتاح الشق الوزارى لمنتدى عالمى فى نيويورك

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

من جنسيات مختلفة.. 26 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟