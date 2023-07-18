مهرجانات الفاكهة تنعش إشغالات الفنادق بالغردقة

تسعى الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة لإسعاد نزلائها من مختلف الجنسيات، من خلال تنظيم العديد من المهرجانات والكرنفالات لخلق جو من البهجة والسعادة لدي النزلاء، تضمنت الترويج للفاكهة الموسمية وصنع تورت وأطعمة مميزة يبحث عنها ويفضلهاالكثيرين، وهنا تصدر التين الشوكي بوفية الفنادق بكميات يتم طرحها للنزلاء.

يقول سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة لـ«الدستور»، إن الفنادق السياحية تسعي لجذب اكبر عدد من نزلائها وادخال السعادة عليهم من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية مختلفة، مؤكدًا أن مهرجانات الفاكهة تهدف إلى تنشيط السياحة وخلق جومن المرح والسعادة لدي النزلاء وأسرهم، مشيرًا إلى أن السياح الأوروبيين يعشقون الأطعمة والفلكلور المصري، مؤكدًا أن مهرجان التين الشوكي الذي تم تنظيمة لاقي استحسان النزلاء وخاصة الأجانب.

وأضاف جمعة أن هناك فنادق تقوم بتنظيم فعاليات مختلفة سواء لأكلات مصرية شهرية أو فواكة موسمية يفضلها النزلاء، مؤكدًا أن القطاعالسياحي في الفترة الحالية في أفضل حالاته من حيث نسب الإشغال التي تجاوزت 90% في معظم الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينتي الغردقة ومرسى علم.

ويستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين على مدار اليوم الثلاثاء، 26 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن 143 رحلة طيران دولية من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

مهرجان التين الشوكي بفنادق الغردقة

مهرجان التين الشوكي بفنادق الغردقة

مهرجان التين الشوكي بفنادق الغردقة