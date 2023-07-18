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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش الروسي يشن 88 هجمة على منطقتي "كوبيانسك وليمان"

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن الجيش الروسي شن 88 هجمة على منطقتي “كوبيانسك وليمان”، مؤكدة أن الوضع في غاية الخطورة في تلك المناطق.

وفي ذات السياق قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن طيران القوات الدفاعية شن خلال اليوم الماضي 11 غارة على عناصر وأسلحة ومعدات عسكرية معادية، بالإضافة إلى تدمير 3 طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 و6 طائرات استطلاع تكتيكية بدون طيار.

وفي اليوم الماضي تم إصابة وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعة معادية و27 قطعة مدفعية في مواقع إطلاق النار ومستودع ذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية".

الجيش الروسي منطقتي “كوبيانسك وليمان” كوبيانسك ليمان طراز شاهد -136 طائرات بدون طيار

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