أخبار فاتتك.. موجة حارة تجتاح العالم وآخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

وزارة العمل تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو

حددت وزارة العمل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يكون يومي الخميس والأحد المقبلين إجازتين رسميتين مدفوعتى الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الموجة الحارة تجتاح العالم.. والصين تسجل 52 درجة مئوية

اجتاحت الموجة الحارة العديد من الدول حول العالم، وشعر بها المواطنون في مصر، ويتوقع العلماء وخبراء الأرصاد حول العالم أن تكون ظاهرة القبة الحرارية التي يشهدها العالم حاليا وراء هذا الارتفاع لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ألبرت كابياس: انتقال إمام عاشور للأهلى مفيد.. واللاعب كان جائعًا للنجاح في ميتلاند

تحدث الإسباني ألبرت كابياس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم لميتلاند الدنماركي، عن إمام عاشور وحقيقة وجوده مع النادي الدنماركي من أجل الانتقال لنادي الأهلي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

اليوم.. البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

يربط البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ 18.75%، ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

من مدينة العلمين الساحرة.. موفدة "القاهرة الإخبارية" ترصد روعة الأجواء وآخر مستجدات المهرجان

قالت ليلاس كفوزي، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين، إن الأجواء في مدينة العلمين جميلة وساحرة، لافتة إلى أنه زادها جمالا فعاليات مهرجان العلمين، أكبر مهرجان ترفيهي ثقافي رياضي في الشرق الأوسط لاستكمال القراءة (اضغط هنا)