الموجة الحارة تجتاح العالم .. والصين تسجل 52 درجة مئوية

اجتاحت الموجة الحارة العديد من الدول حول العالم، وشعر بها المواطنون في مصر، ويتوقع العلماء وخبراء الأرصاد حول العالم، أن تكون ظاهرة القبة الحرارية التي يشهدها العالم حالياً، وراء هذا الارتفاع.

وكانت أشارت هيئة الأرصاد إلى أن ظاهرة القبة الحرارية، هي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح ، وتحتجز القبة الحرارية الهواء السخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبة "الصوبة الزجاجية".

الصين على صفيح ساخن

وسجلت بلدة نائية في شمال غربي الصين القاحل درجة حرارة قياسية، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على تسجيل البلاد أخفض حرارة في تاريخها.

ووصلت الحرارة في بلدة سانبو في مقاطعة سنجان بشمال غربي الصين إلى 52 درجة مئوية، الأحد. ويتوقع أن تستمر الحرارة المرتفعة لمدة 5 أيام أخرى على الأقل.

وكسرت هذه الحرارة الجديدة الرقم القياسي الذي سجلته الصين في عام 2015، وبلغ حينها 50 درجة، قرب بحيرة إيدينغ التي تقع تحت مستوى سطح البحر بـ150 مترا.

7 دول عربية تعاني

وكانت أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق هذا العام.

ووفق منصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

وفقًا لقياسات أولية أجراها خبراء أرصاد جوية أمريكيين كان يوم الإثنين 3 يوليو هو أكثر الأيام حرارة في العالم على الإطلاق، إذ تجاوز متوسط 17 درجة مئوية "62.6 درجة فهرنهايت) لأول مرة، وبذلك تجاوز هذا القياس الرقم القياسي اليومي السابق (16.92 درجة مئوية) الذي تم تسجيله في 24 يوليو من العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات من المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي التابعة للإدارة.