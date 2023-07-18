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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من مدينة العلمين الساحرة.. موفدة "القاهرة الإخبارية" ترصد روعة الأجواء وآخر مستجدات المهرجان

مدينة العلمين
مدينة العلمين

قالت ليلاس كفوزي، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين، إن الأجواء في مدينة العلمين جميلة وساحرة، لافتة إلى أنه زادها جمالا فعاليات مهرجان العلمين، أكبر مهرجان ترفيهي ثقافي رياضي في الشرق الأوسط.

وأشارت “ليلاس”، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الفعاليات تقام أيام الخميس والجمعة والسبت، وشهدت فعاليات الأسبوع الماضي لعبة "التيك بول" التي تنافس فيها بطلتين عالميتين مايا ونتالي، وشهدت أيضا بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبي.

وأشارت إلى أن أولى حفلات المهرجان، وهو حفل يوم الجمعة القادم 21 يونيو للمطرب المصري تامر حسني، ومن المتوقع مشاركة 40 نجما من نجوم مصر والوطن العربي، مثل راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا.

وأوضحت أن مدينة العلمين تضم أكبر ممشى سياحي في العالم بطول 14 كيلومترا، ويقارب كورنيش مدينة الإسكندرية، ومدينة الفنون، وغيرها من الخدمات التي تجعلها من أجمل الوجهات السياحية في العالم.

مهرجان العلمين القاهرة الإخبارية مهرجان نجوم مهرجان العلمين

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