اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته خنقاً لشكه في سلوكها بالفيوم

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الفيوم المنعقدة، برئاسة المستشار أيهاب كمال، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مشكور، وأحمد فتحي جنيدي، أول جلسات محاكمة المتهم "أ.ش"، في الاتهام الموجه له بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة مستشفى الفيوم العام بوصول جثمان لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعي" م. ج. "قد أبلغ زوجها ان سبب الوفاه نتيجه اختناق بتسرب الغاز في منزله بمنشأة عبدالله وأنها فاقدة للوعي وبعد انتهاء الكشف الطبي اشتبه الطبيب بوفاتها جنائية بسبب وجود علامه زرقاء علي رقبتها وجرح بالرأس مما أدى إلى استدعاء شرطة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة مفتش المباحث العقيد معتز اللواج والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث، الي مستشفى الفيوم العام وتم احتجاز الزوج وبسؤاله اثناء التحقيقات أعترف الزوج ويدعي " أ.ش " بقيامه بخنق زوجته لشكه في سلوكها.

واعترف الزوج بتفاصيل الواقعة وقال أنه نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة لشكه في سلوكها، وقال لم أشعر إلا وأنا أقوم بخنقها بالإشارب الذي كانت ترتديه ولكي أهرب من المساءلة جات لي فكرة أن أقوم بفتح البوتجاز لكي يحدث تسري للغاز، وكأنها توفيت بسبب تسرب الغاز، وانتظرت بعض الساعات ثم قمت بنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، وأبلغت الطبيب أنها فقدت الوعي بسبب تسرب الغاز لكن الطبيب كشف أسباب وفاتها

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق.