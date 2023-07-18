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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تعرف على الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية للفئة العمرية من 18 إلى 49 عاما

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات الصحية للفئة العمرية من 18 إلى 49 عاما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة تتضمن؛ مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مبادرة المقبلين على الزواج، مبادرة صحة المرأة، مبادرة صحة الأم والجنين، متابعة الحمل والولادة والنفاس، تنظيم الأسرة، التقييم والدعم النفسي والتغذوي، وصرف المغذيات الدقيقة.
ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها لما يقرب من 80 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يتم تطوير مراكز طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية تطويرًا شاملاً من حيث الكم والكيف.
وأشار إلى أن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأولية التى سيتم تقديمها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ستستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى 65 عام فأكثر، حيث يتم استهداف كل فئة عمرية بمجموعة من الخدمات الطبية.
تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 251 وحدة على مستوى الجمهورية ، بـ21 محافظة، كما أن هناك 6 محافظات تقدم فيها خدمات صحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يُجرى تطوير متوازي لمنظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية بباقي المحافظات، من خلال؛ تحسين البنية الصحية والإنشاءات، مد فترات العمل، وتدريب الطواقم الطبية، وحزم تحفيزية من الناحية المالية للعاملين بالرعاية الأساسية مرتبطة بكفاءة وجودة الخدمات وربط الوحدات بمستشفيات الإحالة، بحيث إذا رأى طبيب الأسرة إذا كانت الحالة الصحية.
 

الصحة الخدمات الطبية الوحدات الصحية مبادرة رئيس الجمهورية خدمات مراكز الرعاية الأولية مبادرة الأمراض المزمنة

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