بينها "التراث الفنى المصرى".. تفاصيل فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب اليوم

التراث الفني المصري، إحدى الفعاليات التي يحتشد بها البرنامج الثقافي، لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته العشرين، لهذا اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2023 والتي نستعرض تفاصيلها على النحو التالى.

تبدأ أنشطة معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 26 يوليو الجاري، في الثانية عشرة ظهرا، بورشة عمل بعنوان “أساسيات الكتابة الأكاديمية” ــ اليوم الأول ــ والتي تقدمها وتحاضر فيها دكتورة وجدان حسين عبد ربه، وتعقد بقاعة اجتماعات "A ".

وفي نفس التوقيت ــ الثانية عشرة ظهرا ــ يعقد بقاعة اجتماعات "C"، لقاء مفتوح بعنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة.. الاتجاه الفلسفي في أدب سعيد سالم"، ويتناول اللقاء مسيرة الكاتب الروائي سعيد سالم، ضيف اللقاء وتقدمه وتديره رانيا ثروت.

وتحت عنوان “الميتافيرس.. أداة جديدة لنشر التراث”، يعقد لقاء مفتوح في الثانية عشرة وحتي الثانية ظهرا، بقاعة الأوديتوريوم، لقاء مفتوح يشارك فيه كلا من الكاتب دكتور شريف شعبان، دكتورة سمية بهي الدين، ويقدم اللقاء الكاتب محمد نبيل.

كما تحتضن قاعة اجتماعات "C" بمكتبة الإسكندرية، في الثانية وحتى الرابعة، لقاءً مفتوحًا مع الروائي الكبير مصطفى نصر، وذلك ضمن محور “للإبداع السكندري وجوه كثيرة.. مصطفى نصر.. الذاكرة الروائية للمكان السكندري”، تقديم دكتور محمد عبد الحميد خليفة.

وفي نفس التوقيت ــ من الثانية ظهرا وحتى الرابعة، تستقبل قاعة الأوديتوريوم، ندوة بعنوان “التراث الفني المصري”، بمشاركة: محمد شوقي، محمد المالحي، ويدير الندوة الكاتب أحمد سليم.

ولليوم الثالث تتواصل فعاليات ورشة عمل “الترجمة الإبداعية”، والتي تقدمها المترجمة دينا المهدي، وذلك في قاعة اجتماعات "A " بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، من الثانية ظهرا حتي الرابعة.

وفي نفس التوقيت ــ من الثانية ظهرا وحتى الرابعة، تعقد بقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “أسرار العلاقات الناجحة”، ويشارك فيها: شريف شحاتة، وتقدمها نهي عبد المنعم.

وفي الثالثة وحتى السادسة مساء، تعقد بقاعة اجتماعات "E"، ورشة عمل بعنوان “بودكاست”، والتي تقدمها فيفيان محمود المخرجة بإذاعة الإسكندرية، وأحمد يحيي.

وفي الرابعة وحتى السادسة، تستقبل قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “سيرة مكان ثقافي.. مقهى ريش نموذجا”، بمشاركة الكتاب: ميسون صقر، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب دكتور هيثم الحاج علي، شعبان يوسف، وتقدم اللقاء الكاتبة نشوى الحوفي.

وتختتم فعاليات اليوم السابع لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بأمسية سردية بعنوان “قراءات قصصية” وذلك في قاعة اجتماعات "A " بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة كل من الكتاب: إبراهيم فرحات، أمنية صلاح، روان عبد اللطيف، سالمة المغربي، عايدة ناشد، محيي الدين صالح، مصطفي عوض، منة عسل، ناهد بدوي، نهي بلال، هبة عادل السويسي، هدي عز الدين، رشاد بلال، ويقدمها دكتور بهاء حسب الله.