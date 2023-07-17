ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة المهن الزراعية تشيد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

جريدة الدستور

أشادت نقابة المهن الزراعية بجهود التحالف الوطنى منذ تدشينه، وقام بدور كبير لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن التحالف عزز من مسيره التنمية المجتمعية جنباً إلى جنب مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.                                                        

وأشار الدكتور خليفة إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى اهتم بكل فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية والحماية بمختلف القطاعات، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الزراعة والأمن الغذائي، وهو القطاع الذى يعمل به حوالى 25 % من القوى العاملة فى مصر.

وأطلق التحالف الوطنى مبادرة "ازرع" والتى استهدفت فى المرحلة الأولى حوالى 100 ألف مزارع من صغار المزارعين الأولى بالرعاية بهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوى المحسنة، وتقديم الخدمات الإرشادية واهتمت المبادرة أيضا بالمحاصيل الاستراتيجية الأخرى وبالثروة الحيوانية.

ومثلت هذه المبادرة (ازرع) خطوة مساندة للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

الأكثر قراءة

طليقة حسن شاكوش: "خليته يصلي في آخر أيامنا.. وده سبب الانفصال"

كيف ينجح قطاع الأعمال في تنمية الاستثمارات بشركاتها؟ خبير يجيب

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن عقار حدائق القبة المنهار

زيلينسكى: يمكن لاتفاق الحبوب أن يستمر دون روسيا "بشرط"

مصرع فتاة وإصابة 12 شخصًا إثر انقلاب "ميكروباص" في الفيوم

13 ضحية وإصابة وحيدة.. آخر ما تبقى من عقار حدائق القبة بعد انهياره (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟