استنئاف حركة المرور في مسار واحد على جسر القرم منتصف سبتمبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين إنه سيتم استئناف حركة المرور على جسر كيرتش "القرم" الذي يربط شبه جزيرة القرم المرفقة بالبر الرئيسي الروسي في مسار واحد فقط في 15 سبتمبر المقبل.

أضاف مارات، من خلال قناته على تليجرام في اجتماع مع مسؤولين من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية: "إحدى الطرق على جسر السكك الحديدية تعرضت لأضرار طفيفة لا تؤثر على عمل القطارات".

وبحسب ما ورد تم تنفيذ هجومين في نحو الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين (8 مساءً بالتوقيت الشرقي لامريكا الأحد)، ما ألحق أضرارًا بجزء من الجسر.

ضرب جسر جزيرة القرم مجددًا يهدد روسيا

وأثار الهجوم الذي استهدف جسر شبه جزيرة القرم مجددا، فجر اليوم الإثنين، بمسيّرات بحرية غضب روسيا، بعد استهدافه في أكتوبر الماضي من قبل أوكرانيا، وسبب خسائر فادحة لروسيا، فهو الجسر الأطول في أوروبا حيث يبلغ حوالي 19 كم.

تفاصيل ضرب جسر القرم

وأعلنت روسيا، الاثنين، وقوع هجوم إرهابي استهدف جسر جزيرة القرم، ما أسفر عن مقتل مدنيين، رجل وامرأة، كانا على متن سيارة تمر عبر الجسر، فيما أصيبت ابنتهما القاصر.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، في بيان لها إن الحادث هو هجوم إرهابي نفذته مسيّرتان بحريتان أوكرانيتان، وقع الساعة 3.05 فجر الإثنين، وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.

روسيا تتوعد الغرب

فيما اتهم الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بالمسئولية عن الهجوم وسقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن روسيا تعلم من يقف وراء الهجوم، وهم مدركون مكر نظام كييف: "قتل نظام كييف عائلة شابة، والدي فتاة، بينما أصيبت الفتاة، ونحتاج إلى التحدث عن ذلك حتى يسمع الجميع، فهذا كله من أعمال نظام كييف".

وأوضح بيسكوف أن الحكومة الروسية تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع عملية إرهابية أخرى، وستبقى على يقظة وتأهب لمنع تكرار مثل هذه المآسي.